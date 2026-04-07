Dall' Accademia delle Belle Arti a Polla per realizzare progetti fotografici contemporanei | buona la prima

La prima settimana di residenza dei 14 studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Roma a Polla si è conclusa sabato scorso. Durante questo periodo, sono stati avviati 13 progetti fotografici contemporanei e sono stati raccolti numerosi materiali. Oltre 100 cittadini e cittadine della località hanno partecipato attivamente alle attività, contribuendo alla realizzazione delle iniziative.

Oltre 100 cittadini e cittadine di Polla coinvolti, 13 progetti avviati e tanti materiali finora raccolti: la prima settimana di residenza dei 14 studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Roma si è conclusa sabato scorso. I ragazzi sono stati a Polla per realizzare e produrre progetti fotografici contemporanei partendo dall’incontro con le persone che abitano Polla. E tanti incontri ci sono stati. Da chi si è prestato per un ritratto fotografico a chi si è reso disponibile per fare nodi con un pezzo di corda, da chi invece ha dato disponibilità di entrare in casa per fotografare centinaia di oggetti a chi ha raccontato le proprie storie di emigrazione, i legami con la terra pollese e fornito materiale di archivio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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