Carlo Conti riprende il suo ruolo in uno dei programmi più noti, trasmettendolo di nuovo il venerdì sera. La trasmissione, intitolata Dalla strada al palco, è stata ideata dallo stesso conduttore. La formula del programma prevede l'alternanza tra esibizioni di artisti e momenti di intrattenimento, senza la presenza di un cantante specifico come Nek. La produzione ha annunciato che il cast e le puntate sono in fase di definizione.

Carlo Conti torna in una delle collocazioni storiche, al venerdì, con lo show Dalla strada al palco, il programma che è nato da una sua idea. Le prime tre edizioni sono state condotte da Nek, mentre la quarta da Nek con Bianca Guaccero. E adesso, per la quinta edizione, in onda dal 10 aprile al 22 maggio 2026, non mancano delle sorprese. Dalla strada al palco, le prime anticipazioni e le novità. Dopo aver condotto di nuovo il Festival di Sanremo per due anni consecutivi, nel 2025 e nel 2026, totalizzando ben cinque edizioni della kermesse durante la sua carriera, Carlo Conti è pronto a tornare al venerdì sera con Dalla strada al palco. Ma per lui ogni sera è uguale: l’importante è riuscire a catalizzare l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dalla strada al palco, quando inizia, puntate e cast (senza Nek)

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