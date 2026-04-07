Il Papa ha criticato coloro che traggono profitto dalla vendita di armi, definendoli

Firenze, 6 aprile 2026 - Papa Francesco riferendosi a chi prospera sulla vendita delle armi parlava di signori delle tenebre. Leone XIV è stato altrettanto chiaro. Nei giorni della Settimana Santa e a Pasqua l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ha provato a individuare chi si muove nelle tenebre per trarne guadagno e ha detto parole che potremmo definire "geolocalizzabili" e che vanno riproposte: "Nei momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo, in cui sembra davvero difficile coltivare la speranza nel futuro. possiamo diventare capaci di vedere in profondità i drammi della nostra storia, ma anche le possibili soluzioni. Un piano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Chiesa monito per non alimentare l'industria delle armi in Toscana

Mense scolastiche: oltre 360mila euro dalla Regione Toscana per sostenere il biologico e l’educazione alimentareLa Regione Toscana ha stanziato oltre 360mila euro a sostegno delle mense scolastiche biologiche e dei progetti di educazione alimentare nei Comuni...

Toscana: crescita a +0,8% ma industria in affanno, export a +14%Un quadro di luci e ombre Il rapporto Irpet delinea un'economia toscana in crescita, ma non priva di criticità.

Temi più discussi: Messa e sacerdozio, il monito di Woelki vale anche in Italia; Papa Leone XIV alla sua prima veglia di Pasqua: Non lasciamoci paralizzare dalle guerre; Pasqua, pontificale e veglia in Duomo: l’attualità nelle omelie dell’arcivescovo Delpini; Il monito di Leone XIV all'Occidente. Da Monaco un grido contro guerre, disuguaglianze e idolatria del potere (Eliana Ruggiero per AGI).

L’eredità dell’omicidio Dalla Chiesa e le cose ancora da fareLa memoria del generale, prefetto, Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato a Palermo il 3 settembre 1982 all’esito di una convergenza di interessi mai completamente chiarita e punita, può anche essere ... ilfattoquotidiano.it

Nando Dalla Chiesa, ecco il consulente scelto da Sala per gestire il nodo urbanistica a MilanoMilano - È giustissimo essere qua. La famiglia Dalla Chiesa è una famiglia che ha dato e continua a dare il suo contributo a Milano. Così il sindaco Giuseppe Sala, alla cerimonia in piazza Diaz per ... ilgiorno.it

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TEVERE, SPONDA SINISTRA. DALLA CHIESA DEI BRESCIANI AL VICOLO DELLO STRUZZO: Panorama delle sponde tiberine alle spalle di via Giulia. Su un mare di casupole e di caotici edifici di tutti i tipi e di tutte le età spicca, quasi al centro dell'immagine - facebook.com facebook