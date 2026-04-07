Negli ultimi tempi, alcune zone di Napoli sono diventate teatro di attività di parcheggiatori abusivi, che in alcune aree sembrano avere un controllo quasi totale. L'aumento dei visitatori, gli eventi in città e il crescente afflusso di turisti hanno contribuito a questa situazione. Situazioni simili si verificano tra il Vomero e Posillipo, dove le autorità hanno segnalato la presenza di gruppi che gestiscono le soste in modo illecito.

La Belle Époque dei parcheggiatori abusivi. Il boom turistico, l’incremento degli eventi e l’appeal crescente di Napoli stanno favorendo purtroppo un effetto collaterale tutt’altro che roseo. Lo ha dimostrato nelle ultime ore la Pasquetta d’oro dei ras della sosta, che hanno imperversato sul lungomare, in centro e a Santa Lucia, impedendo in certi casi ai turisti di lasciare gli alberghi in tempo utile per prendere l’aereo. Il Mattino accende i riflettori sull’espansione di un sistema illegale che spadroneggia in una città in cui i vigili urbani sono ampiamente «sotto organico», come illustra l’assessore alla Polizia Municipale del Comune Antonio De Iesu. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Dal Vomero a Posillipo, la mappa degli abusivi: «Qui comandano loro»

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