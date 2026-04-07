Dal rigore di Napoli-Milan ai gol di Juve e Inter | caos in Serie A
Durante la 31ª giornata di Serie A si sono giocati diversi incontri tra cui Napoli-Milan, Juve e Inter, con alcune situazioni da moviola che hanno suscitato discussioni. Tra gli episodi più discussi, un grave errore dell'arbitro che ha influenzato il risultato di Verona-Fiorentina. Le partite si sono svolte tra Pasqua e Pasquetta, portando alla ribalta diverse decisioni arbitrali che hanno attirato l'attenzione degli spettatori.
La moviola della 31esima giornata di campionato: gravissimo errore di Guida che falsa Verona-Fiorentina Tra Pasqua e Pasquetta si sono giocati i big match della trentunesima giornata di Serie A e gli episodi da moviola non sono mancati. Nel posticipo tra Napoli e Milan, Pavlovic sempre protagonista: manca un giallo dopo meno di mezzora per il fallo su Giovane, va a terra troppo facilmente prima della battuta di un corner dopo un leggero contatto con McTominay, reclama un rigore per l’abbraccio di Buongiorno. Doveri in Napoli Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it Protesta il Genoa per il gol della Juventus: prima del colpo di testa decisivo, Bremer toglie involontariamente uno scarpino a Colombo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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