Dal rigore di Napoli-Milan ai gol di Juve e Inter | caos in Serie A

Durante la 31ª giornata di Serie A si sono giocati diversi incontri tra cui Napoli-Milan, Juve e Inter, con alcune situazioni da moviola che hanno suscitato discussioni. Tra gli episodi più discussi, un grave errore dell'arbitro che ha influenzato il risultato di Verona-Fiorentina. Le partite si sono svolte tra Pasqua e Pasquetta, portando alla ribalta diverse decisioni arbitrali che hanno attirato l'attenzione degli spettatori.