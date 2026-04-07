Tra mercoledì 8 e venerdì 10 aprile, presso lo Stone & Songs si terranno due eventi culturali coinvolgendo il musicista Nihil e Massimo Tria. Il primo appuntamento segna il debut di Nihil, mentre il secondo vede la partecipazione di Tria. Questi eventi rappresentano un'occasione per ascoltare musica dal vivo e conoscere più da vicino i protagonisti.

Massimo Tria e il musicista Nihil saranno protagonisti di due appuntamenti culturali presso lo Stone & Songs tra mercoledì 8 e venerdì 10 aprile. Gli eventi, entrambi a ingresso gratuito a partire dalle ore 18, celebreranno l’impatto di album storici e nuove produzioni indipendenti. L’agenda della settimana si apre con l’iniziativa Wednesday Break My Heart. L’appuntamento di mercoledì 8 aprile vedrà Massimo Tria analizzare Superunknown, opera che ha segnato profondamente la sua evoluzione musicale e che occupa un posto centrale nella storia del rock. Il disco in questione, pubblicato l’8 marzo 1994, rappresenta il quarto lavoro in studio dei Soundgarden. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal grunge di Soundgarden al debut di Nihil: appuntamenti a Stone & Songs

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