Dal ghetto al mondo la vita da romanzo del profeta Lucescu

Mircea Lucescu, allenatore romeno deceduto all’età di 80 anni, ha avuto una carriera che lo ha portato a lavorare in diverse squadre italiane tra cui Pisa, Brescia, Inter e Reggiana. La sua esperienza sportiva si estende anche oltre i confini nazionali, con un percorso professionale che attraversa vari paesi. La sua vita ha avuto origini umili e un percorso che lo ha portato a raggiungere risultati riconosciuti nel mondo del calcio.

Limitarsi a considerare la vita sportiva di Mircea Lucescu, l’allenatore romeno scomparso a 80 anni, noto in Italia per i trascorsi tra Pisa, Brescia, Inter e Reggiana, è come fermarsi a giudicare un libro dalla copertina. Un errore grave, pigrizia mentale da matita rossa, perché invece la parabola del tecnico che allenò Baggio e Ronaldo il fenomeno all’Inter, Simeone e Padovano al Pisa, Pirlo al Brescia, a saperla leggere bene racconta in trasparenza la storia di un Europa che a cavallo tra due millenni ha conosciuto miseria e nobiltà, fame e ricchezza, guerra e pace. Nei suoi occhi si vedeva il fondo del mondo, le rughe di un volto che sarebbe stato vincente anche al cinema raccontavano una vita da romanzo, fortificata fin dalla tenera età dal fatto di essere cresciuto in un ghetto rom della periferia di Bucarest. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dal ghetto al mondo, la vita da romanzo del profeta Lucescu Danneggiati da vaccino Covid fuori dal ghetto, infranto il tabù del Parlamento: Comitato Ascoltami ricevuto in commissioneIl lungo cammino dei danneggiati da vaccino anti-Covid ha toccato ieri un punto di non ritorno. La vita da romanzo di Giovanni Pascoli: l’omicidio del padre, la poesia, l’amore per le sorelle. Questa sera la sua storia in TVQuando pensiamo a Giovanni Pascoli, l’immagine che ci appare è quella del poeta malinconico, piegato dal dolore per le tragedie familiari, chiuso nel... Dal ghetto al mondo, la vita da romanzo del profeta LucescuIl calcio perde un personaggio unico: parlava sei lingue, obbligava i suoi giocatori ad iscriversi all’università e li portava a teatro dopo le vittorie. Uscì dall’ospedale per cercare di portare la R ... sport.quotidiano.net Addio Lucescu, maestro di calcio e nell'arte di stare al mondoLa definizione di maestro viene dispensata con eccessiva leggerezza. Soprattutto nel mondo del calcio. Un abuso del quale hanno beneficiato molti allenatori normali, elevati al rango di guru. Ma se ... msn.com