Dal Costo arriva Degasperi

Un nuovo anno si apre con diverse novità nel mondo delle corse, grazie alla collaborazione tra due team di motorsport. La Salita del Costo, prima tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna per la zona nord e dell’International Race, rappresenta l’evento di apertura della stagione. La manifestazione si svolgerà nel prossimo fine settimana, con i partecipanti pronti a scendere in pista e a sfidarsi su un percorso noto agli appassionati.

Xmotors Team e Next Racing aprono le porte di casa al plurititolato pilota di Trento, già nella rosa dei candidati al successo nella classica salita vicentina Il pilota trentino non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, infinito il suo palmares tra titoli e vittorie, e si presenterà sulla linea di partenza con la consapevolezza di poter puntare in alto. “Un doveroso ringraziamento a Xmotors Team” – racconta Degasperi – “perché abbiamo stretto un significativo accordo di collaborazione per questa stagione. Grazie a tutti i partners che mi supporteranno in questo 2026, ricco di impegni sia in Italia che oltre confine. Sono felice di essere al via di un nuovo anno e, già da questa Salita del Costo, punteremo a fare bene”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Dal Costo arriva DegasperiXmotors Team e Next Racing aprono le porte di casa al plurititolato pilota di Trento, già nella rosa dei candidati al successo nella classica salita vicentina. trevisotoday.it

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