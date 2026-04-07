Dal box alla famiglia Così il canile di Lerchi festeggia quattro adozioni
Nel canile di Lerchi, negli ultimi giorni, quattro cani anziani hanno trovato una nuova famiglia. La struttura, gestita dall’Enpa, ha assistito a questa serie di adozioni che hanno permesso a questi animali di lasciare i box e iniziare una vita domestica. La notizia rappresenta un gesto di solidarietà che porta a un cambiamento positivo per gli animali coinvolti.
Negli ultimi giorni il canile comprensoriale Enpa di Lerchi è diventato il palcoscenico di un piccolo miracolo di solidarietà e amore: ben quattro cani anziani hanno lasciato i box della struttura per iniziare una nuova vita in famiglia. Sono storie a lieto fine che scaldano il cuore, arrivate proprio in concomitanza del periodo pasquale, quasi a voler sottolineare il significato universale di rinascita e speranza. I primi protagonisti di questa ondata di adozioni sono stati Trilli e Tigran (ora ribattezzato Tobia), una coppia di "nonnini" inseparabili di 14 e 13 anni. La loro è un’adozione di coppia particolarmente significativa: Trilli,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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