Da via Torta a via Solferino modifiche della viabilità a Firenze

A Firenze, nel centro storico, si succedono diversi interventi sulla viabilità, tra cui lavori sulla tramvia e modifiche temporanee in vie come Torta e Solferino. Questi interventi comportano variazioni nelle circolazioni e negli accessi alle strade, interessando residenti, commercianti e pendolari. Le modifiche si sono rese necessarie per permettere l’avanzamento dei lavori e migliorare la viabilità complessiva della zona.

Firenze, 7 aprile 2026 – Da via Torta a via Solferino: a Firenze non ci sono solo i lavori della tramvia in corso, ma pure altri piccoli interventi che comunque provocano cambiamenti della viabilità. Per effettuare lo smontaggio di una gru edile giovedì 9 e venerdì 10 aprile sarà interrotta la circolazione sulla direttrice via Torta (tra via della Burella e via dell’Anguillara)-via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dell’Acqua)-via dei Bentaccordi (tra via dell’Anguillara e Borgo dei Greci). Divieto di transito anche in via Filippina (tratti via Borgognona-Borgo dei Greci e via dell’Anguillara-via Borgognona) e via Borgognona (tra via Filippina e via dei Bentaccordi). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da via Torta a via Solferino, modifiche della viabilità a Firenze Tramvia Firenze: modifiche ai cantieri sul viale Gramsci. Cambia la viabilità da lunedì 12FIRENZE – La prossima settimana, informa Palazzo Vecchio, sono in programma “importanti avanzamenti della cantierizzazione” per la Tramvia. Tramvia Firenze: modifiche ai cantieri sul viale Gramsci. Cambia la viabilità da giovedì 12FIRENZE – La prossima settimana, informa Palazzo Vecchio, sono in programma “importanti avanzamenti della cantierizzazione” per la Tramvia.