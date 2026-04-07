Da operaio a laureato | svela il business delle mafie nei cantieri

Un uomo di 39 anni, impiegato nel settore del legno, ha ottenuto la laurea in Scienze sociali per la globalizzazione presso l’Università degli Studi di Milano con un voto di 102. La sua storia racconta di un percorso di studi e lavoro, in un contesto che ha coinvolto anche aspetti legati alle attività illecite nel settore dei cantieri. La vicenda è al centro di un'indagine sulla presenza delle mafie nel settore edile.

Dario Pavone, operaio del legno di 39 anni, ha conseguito la laurea in Scienze sociali per la globalizzazione presso l’Università degli Studi di Milano con un voto di 102. Il suo percorso accademico si è concluso con una tesi focalizzata sul ruolo della Cgil nel contrastare le organizzazioni criminali all’interno della Lombardia. Il percorso di Pavone nasce da un diploma come perito tecnico industriale informatico e da un’esperienza lavorativa presso un importante mobilificio situato a Meda. La spinta a riprendere gli studi è arrivata durante il periodo della pandemia, attraverso uno stage formativo nel sindacato che lo ha avvicinato alla Cgil e al desiderio di analizzare le dinamiche del proprio territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da operaio a laureato: svela il business delle mafie nei cantieri Operaio 27enne muore sul lavoro precipitando da 20 metri nei cantieri di Monfalcone: proclamato sciopero immediatoSciopero immediato proclamato da Fiom, Fim e Uilm dopo la morte di un lavoratore 27enne, morto nei cantieri navali di Monfalcone, in provincia di... Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie