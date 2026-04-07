Da Leonardo alle altre partecipate statali | chi cade col giro di poltrone

Sono iniziati i commenti e le indiscrezioni sulle prossime nomine ai vertici delle aziende partecipate dallo Stato. Voci si diffondono su possibili cambiamenti e riconferme, mentre le decisioni ufficiali sono ancora da annunciare. La discussione si concentra sulle figure che potrebbero assumere ruoli chiave, senza che siano stati confermati dettagli o nomi ufficiali. La situazione resta in evoluzione, con attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle istituzioni.

Prende il via la giostra dei rumors r elativi alle nomine al vertice delle partecipate pubbliche, in una stagione che vedrà un numero record di scadenze e rinnovi in capo alle società statali o semi-statali: si parla di 842 nomine a capo di 155 società controllate e partecipate dal MEF: mai così tante in una sola tornata. Leonardo verso cambio della guardia. Fra le società più in vista c’è il colosso italiano della difesa Leonardo. Fra le cause del mancato rinnovo dell’attuale Ceo Roberto Cingolani, che proprio il Governo Meloni aveva nominato nel 2022, vi sarebbero motivazioni squisitamente politiche ed un un atteggiamento troppo filo-europeista, mentre per il Fatto Quotidiano vi sarebbe tensioni con Palazzo Chigi – si parla addirittura di “gelo” – ed un mancato allineamento strategico su alcuni dossier, come quello dello scudo aereo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Da Leonardo alle altre partecipate statali: chi cade col giro di poltrone Partecipate statali, il rebus delle presidenze dopo il No al referendum: oltre 200 poltrone in bilicodi Angela Milanese A pochi giorni dal rinnovo dei consigli di amministrazione delle società pubbliche o a partecipazione statale – oltre duecento... Partecipate statali, corsa alle nomine: Stretto di Messina offre supporto post-tempesta e cambia ruolo.Si apre ufficialmente una fase cruciale per le partecipate statali, con un’attenzione particolare rivolta alla società Stretto di Messina. Temi più discussi: Del Fante e Rovere confermati alle Poste: i nodi su Leonardo e Terna, dopo Pasqua il risiko per le partecipate minori; *** Nomine: verso prima tornata con Poste il 2 aprile, poi le altre partecipate; Leonardo SpA, il caso Cingolani: un addio annunciato in cerca di un nome - PPN ADI - Agenzia delle Infrastrutture; Poste avanti con Del Fante. Focus su Leonardo ed Eni. Nomine, intesa in due tempi. Del Fante ok, nodo LeonardoLa tornata di rinnovi nelle partecipate inizia da Poste. Tra stasera e domani vertice di maggioranza, Di Foggia verso la conferma a Terna ... repubblica.it Del Fante e Rovere confermati alle Poste: i nodi su Leonardo e Terna, dopo Pasqua il risiko per le partecipate minoriAnche Descalzi verso il rinnovo in Eni. Ai vertici di Enel si prefigura un secondo mandato per Cattaneo e Scaroni. corriere.it La storia infinita della tela contesa di Leonardo Da Vinci: l'opera potrebbe valere 200 milioni di euro #leonardodavinci x.com Telespazio, compagnia del Gruppo Leonardo, è tra le aziende selezionate in tutto il mondo dalla Nasa per partecipare alla missione Artemis II, partita dalla Florida per raggiungere la Luna. La soddisfazione dell’assessore regionale Santangelo #ilcentro #luna - facebook.com facebook