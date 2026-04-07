La visita della premier nel Golfo si inserisce in una strategia più ampia di gestione delle risorse naturali, con particolare attenzione alle materie prime. La missione si svolge in un momento di crescente tensione sui mercati globali, tra timori di austerità e aumento dei prezzi. La diplomazia internazionale in questo settore coinvolge diversi attori e mira a garantire approvvigionamenti e stabilità economica. La questione delle risorse energetiche e minerarie resta al centro delle discussioni tra le nazioni coinvolte.

“Chi non ha denaro, mezzi e pace, manca di tre buoni amici". Shakespeare - Come vi piace La missione della premier Giorgia Meloni nel Golfo rientra nell’ampio capitolo della diplomazia delle risorse. Come il piano Mattei, come gli accordi bilaterali che molti Paesi e l’Ue europea stanno celebrando per fermare un mondo instabile. Oggi, al primo posto tra le preoccupazioni, c’è l’energia: il rischio di essere costretti all’austerity da un lato, l’impennata di prezzi e inflazione dall’altro. Mine sotto i conti pubblici di tutti gli Stati, l’Italia in particolare, e sotto le possibilità di sostegno a famiglie e imprese. Dazi e guerre stanno facendo fibrillare le catene di approvvigionamento globali: reti che collegano fornitori, imprese, distributori e clienti finali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Hormuz alla Luna: la corsa alle materie prime fra rischio austerity e incubo inflazione

Materie prime e trasporti, prezzi alle stelle, l’allarme di Anie Confindustria. Contratti a rischioLe recenti tensioni geopolitiche nel Golfo di Hormuz iniziano a produrre effetti concreti anche sulle filiere tecnologiche italiane.

Cucina tradizionale e attenzione alle materie prime: apre una nuova osteria dedicata alla cottura alla braceTra le proposte del nuovo ristorante molti piatti di pesce e una particolare attenzione alla stagionalità e alla qualità delle materie prime A...

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Benzina, aerei, supermercati, mutui. Il conto di Hormuz per gli italiani x.com

Il nocciolo della questione è legato al sito di Fordow. Casa Bianca "rassicura" per il rischio concreto di un'escalation che travolgerebbe lo Stretto di Hormuz - facebook.com facebook