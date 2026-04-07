Curtarolo stop ai rischi | nuove ciclabili dopo la tragedia

A circa un mese dalla morte di un ciclista in località Pieve, il sindaco di Curtarolo ha presentato in Provincia due progetti per la costruzione di nuove piste ciclabili. L’obiettivo è ridurre i rischi per i ciclisti e migliorare la sicurezza nelle aree interessate. Le proposte prevedono tracciati dedicati lungo alcune strade del territorio comunale. La decisione arriva dopo l’incidente che ha coinvolto il ciclista, senza ulteriori dettagli sull’evento.

Il sindaco di Curtarolo, Martina Rocchio, ha depositato in Provincia due piani per la realizzazione di piste ciclabili a seguito della morte di un ciclista avvenuta circa un mese fa in località Pieve. L’intervento mira a risolvere l’emergenza sicurezza lungo la SP 47 e la SP 70, arterie caratterizzate da flussi di traffico massicci e infrastrutture inadeguate. La tragedia che ha colpito un utente della bicicletta nella zona di Pieve ha accelerato la necessità di interventi strutturali. Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha investito risorse proprie per finanziare interamente la fase progettuale delle nuove ciclabili. L’obiettivo... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curtarolo, stop ai rischi: nuove ciclabili dopo la tragedia Leggi anche: La riqualificazione di largo Valsolda: sarà pit stop verde delle ciclabili Sciopero ferroviario in Spagna: 3 giorni di stop per chiedere più sicurezza dopo la tragediaLa notizia giunta da Madrid segna un momento di forte tensione nel panorama dei trasporti europei e solleva interrogativi cruciali sulla gestione...