Cuore WarPigs il sogno si frantuma ai rigori | la Securfox fuori dai playoff a testa altissima

La squadra di casa ha perso ai rigori contro i Fox Legnaro, ponendo fine alla propria corsa ai playoff della stagione 2025-26. La partita si è disputata tra le mura del PalaRibolle e si è conclusa con una sconfitta ai calci di rigore, dopo una battaglia combattuta fino all’ultimo minuto. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto acceso, che alla fine ha premiato gli avversari.

Gara-2, intensa e combattuta, si decide solo alla lotteria dei rigori dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e overtime Nei playoff non si fanno sconti e, a volte, il verdetto può essere crudelmente amaro. Si ferma tra le mura amiche del PalaRibolle la corsa della Securfox Forlì al tabellone Scudetto 2025-26, al termine di una battaglia epica contro i Fox Legnaro. Gara-2, intensa e combattuta, si decide solo alla lotteria dei rigori dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e overtime. Reduci dalla sconfitta in gara-1, i WarPigs di coach Frizzera scendono in pista consapevoli di non avere alternative alla vittoria. L’avvio è di marca romagnola: Carli e Bernardoni costruiscono subito due buone occasioni, ma la fortuna non assiste i padroni di casa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it La Securfox Forlì chiude la regular season in bellezza mettendo Verona al tappeto. Ora testa ai playoffL’attenzione si sposta ora su lunedì, quando i romagnoli scopriranno l’avversaria del primo turno playoff. Securfox ai playoff: vittoria strategica dopo il ko conLa Securfox Forlì ha matematicamente assicurato l’accesso ai playoff, trasformando una sconfitta casalinga contro il Cittadella in un successo...