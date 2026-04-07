Crotone lancia NEXT | il piano in 4 step per creare impresa

A Crotone è stato avviato il progetto NEXT, un programma promosso dall’associazione CO-LLAB. L’iniziativa prevede quattro tappe e si svolgerà da aprile a giugno 2026. L’obiettivo è aiutare le persone a sviluppare idee imprenditoriali e a creare imprese reali, attraverso attività di formazione e incontri di networking. Il percorso si rivolge a chi desidera avviare un’attività nel territorio locale.

A Crotone parte NEXT, un programma di supporto per l’imprenditorialità locale promosso da CO-LLAB. L’iniziativa, che si svolgerà tra aprile e giugno 2026, mira a trasformare idee e competenze in imprese concrete attraverso un percorso di formazione e networking. Il progetto trova casa presso CO-LLAB, uno spazio di coworking situato in via Marinella 12 nel centro cittadino, che fa parte del circuito nazionale COWO®. L’obiettivo è fornire un sistema strutturato a chi desidera avviare un’attività o potenziare una realtà già esistente, abbattendo l’isolamento di chi possiede le capacità tecniche ma manca di un contesto operativo per crescere. Un ecosistema per l’impresa: i pilastri della Spring Edition 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone lancia NEXT: il piano in 4 step per creare impresa Crotone investe nel futuro: 500mila euro per riqualificare spazi pubblici e creare mini-parchi avventura entro il 2026.Crotone si prepara a un 2026 all’insegna del rinnovamento urbano e della sostenibilità ambientale, con un piano ambizioso che investe nel verde... Leggi anche: "Step by Step", a Sanremo il progetto romano che scopre nuovi talenti JURI AL MONACO: Dalla CRISI alla rincorsa CHAMPIONS!FM26 Carriera Roleplay #1