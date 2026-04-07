Il ministro della Difesa ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità di una svolta verso il nucleare e alla fragilità del sistema internazionale in un momento di crisi globale. Ha sottolineato come queste tensioni possano aumentare la vulnerabilità dell’Europa, evidenziando i rischi legati alle attuali dinamiche geopolitiche. La discussione si inserisce in un quadro di crescente instabilità e incertezza a livello mondiale.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un monito severo sulla stabilità globale, evidenziando il pericolo di una deriva nucleare e la fragilità dell’ordine internazionale in questo periodo di crisi senza precedenti. L’allarme parte dalla consapevolezza che l’umanità non ha tratto insegnamenti dagli orrori di Hiroshima e Nagasaki. Secondo Crosetto, l’esistenza di armi atomiche, unite alla ricerca di tali tecnologie da parte di chi ancora non le possiede, crea un terreno fertile per decisioni irrazionali. Il quadro attuale è descritto come un accumulo di criticità che si alimentano a vicenda, rendendo ogni soluzione più complessa. Il rischio concreto è che il mondo precipiti in una follia collettiva, poiché la storia dimostra che non esistono limiti all’irrazionalità umana quando si tratta di porre fine a un conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crosetto: tra deriva nucleare e Trump, l’Europa a rischio vulnerabilità

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