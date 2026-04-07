Il ministro della Difesa ha dichiarato che il rischio legato al conflitto attuale è la follia, sottolineando che nulla è stato imparato dall’esperienza di Hiroshima. Ha aggiunto di sperare che tutti comprendano la gravità della situazione, menzionando in particolare la guerra in Iran. Le sue parole sono state riportate dall’agenzia di stampa, senza ulteriori commenti sui dettagli delle tensioni o sulle implicazioni future.

AGI - "Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo" con la guerra in Iran, "è una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti": lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando il nuovo ultimatum di Donald Trump in un'intervista al Corriere della Sera. "C'è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere", ha sottolineato Crosetto, "e questo pone chi ha voglia di ragionare di fronte alla grande debolezza del multilateralismo, che non ha saputo prendere lezioni da quanto era accaduto nel secolo scorso e non ha consolidato gli anticorpi per ciò che stiamo vivendo ora". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: "Il rischio di questo conflitto è la follia, non abbiamo imparato nulla da Hiroshima"

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