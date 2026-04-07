Da settimane, il ministro ha adottato un nuovo approccio sui social media, dedicandosi attivamente alla verifica delle informazioni e alla smentita delle fake news. Ha iniziato a pubblicare post specifici per correggere notizie false o fuorvianti, cercando di contrastare la diffusione di contenuti non verificati. Questa strategia si distingue rispetto alle precedenti attività online del ministro, che si erano concentrate principalmente su comunicazioni istituzionali.

Sono diverse settimane oramai il ministro Guido Crosetto che deciso di cambiare passo sui social media e di adottare una nuova e diversa strategia di presidio, abbandonando quasi del tutto quell’atteggiamento di distacco e disinteresse che ha pure lungamente caratterizzato i primi anni alla guida della Difesa. Ci sono più indizi, fatti di risposte e di repost pubblicati con l’account X, che sembrano confermare la scelta maturata da Crosetto di voler contrastare direttamente e senza alcuna intermediazione quelle narrazioni che spammano sui degli utenti meno attenti quintalate di disinformazione e misinformazione, non solo sui temi della tema della sicurezza e della difesa, ma anche quelle più propriamente politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crosetto cambia pelle sui social: così il ministro ora dà la caccia alle fake news una per una

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