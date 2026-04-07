Crisi energetica e Dad | il Moige dice no Affinita | La scuola in presenza non è un optional
Il Movimento Italiano Genitori si oppone all’idea di usare la didattica a distanza come soluzione alla crisi energetica. L’associazione ribadisce che la scuola in presenza non può essere considerata un optional e si schiera contro l’ipotesi di ricorrere alla didattica digitale per ragioni energetiche. La posizione è stata espressa in risposta alle proposte di limitare le attività scolastiche in presenza per ridurre il consumo di energia.
Il Movimento Italiano Genitori si oppone fermamente all’ipotesi di ricorrere alla didattica a distanza per far fronte al razionamento energetico. “Riaprire quella ferita sarebbe inaccettabile e irresponsabile” L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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