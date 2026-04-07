Crisi energetica da maggio didattica a distanza a scuola? Valditara | Non è contemplata in alcun modo Anief | Solo aperto gli occhi sui rischi derivanti dalla guerra
Da maggio, l'ipotesi di introdurre la didattica a distanza nelle scuole a causa della crisi energetica è stata esclusa da un rappresentante del ministero competente, che ha affermato che non è prevista in nessun caso. Nel frattempo, un'associazione sindacale ha evidenziato l'importanza di rimanere vigili sui rischi collegati alla guerra. La strategia energetica nazionale è entrata in una fase di pianificazione più avanzata.
La strategia energetica nazionale entra in una fase di pianificazione avanzata. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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