Crisi energetica da maggio didattica a distanza a scuola? Valditara | Non è contemplata in alcun modo Anief | Solo aperto gli occhi sui rischi derivanti dalla guerra

Da maggio, l'ipotesi di introdurre la didattica a distanza nelle scuole a causa della crisi energetica è stata esclusa da un rappresentante del ministero competente, che ha affermato che non è prevista in nessun caso. Nel frattempo, un'associazione sindacale ha evidenziato l'importanza di rimanere vigili sui rischi collegati alla guerra. La strategia energetica nazionale è entrata in una fase di pianificazione più avanzata.