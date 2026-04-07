Crisi carburanti all' aeroporto di Ronchi va tutto bene | Serbatoi pieni nessuna criticità

A differenza di altre zone d’Italia e d’Europa, dove si temono razionamenti e carenze di carburante, all’aeroporto di Ronchi dei Legionari i serbatoi sono pieni e non si registrano problemi. La situazione è sotto controllo e non ci sono criticità segnalate. La gestione delle scorte di carburante nella struttura aeroportuale sembra stabile, mentre altrove si parla di difficoltà nel rifornimento.

Se da altre parti d'Italia e in Europa il panico sembra prevalere e si parla già di razionamenti, all'aeroporto di Ronchi dei legionari va tutto bene. Come riporta Ansa che cita la società che gestisce lo scalo che porta il nome di Trieste Airport, al momento non ci sarebbe alcun problema con i carburanti. La fornitura, scrive l'agenzia, è assicurata dalla Carboil, società “che si occupa di into-plane fuelling e di stoccaggio di carburanti per aeromobili”. A oggi l'aeroporto non è stato notiziato di alcuna criticità e, conclude Ansa, “i serbatoi dello scalo sono pieni”. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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