Crepe nel processo di Istanbul | i pentiti tradiscono l’accusa

Nel quindicesimo giorno del processo a Istanbul, diciotto dei centosette imputati detenuti sono stati scarcerati, tra cui ex collaboratori del sindaco della città. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario legato a questioni amministrative e politiche. La scarcerazione si è verificata in un momento in cui alcuni testimoni, definiti pentiti, hanno fornito dichiarazioni che hanno influenzato l’andamento delle indagini. La situazione si sviluppa nel contesto di un procedimento ancora in corso.

Turchia 400 imputati, tra loro il sindaco Imamoglu. I primi «testimoni» fanno un passo indietro ma la guerra all’opposizione non si ferma Turchia 400 imputati, tra loro il sindaco Imamoglu. I primi «testimoni» fanno un passo indietro ma la guerra all’opposizione non si ferma Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Crepe nel processo di Istanbul: i «pentiti» tradiscono l’accusa Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio Cagnazzo. Il gup: «Pentiti poco credibili». Processo per due imputatiCi sono voluti pochi secondi per cancellare - almeno per il momento - sedici anni di accuse, sospetti e veleni. Bello Figo a processo a Bergamo: una ragazza lo accusa di violenza sessuale nel 2023 (quando lei aveva 15 anni)Bergamo, 2 aprile 2026 – Bello Figo (all’anagrafe Paul Yeboah) è comparso oggi in tribunale a Bergamo imputato in un processo con l'accusa di... Argomenti più discussi: Crepe nel processo di Istanbul: i pentiti tradiscono l’accusa; Mps, Glass Lewis incorona la lista del cda. Sì a Palermo, no a Caltagirone jr; Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze: cosa non torna nel racconto; Eleonora e la Broken Art: l’arte di rinascere attraverso le crepe dello specchio. Terremoto a Lucera, attivato il COC: crepe nella Chiesa di San Giovanni Battista facebook