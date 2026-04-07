A Cremona, in occasione della Pasquetta 2026, i residenti sono tornati a percorrere il Lungopo Europa, la passeggiata che costeggia le rive del fiume Po. La giornata si è svolta con cittadini che hanno scelto di trascorrere il tempo all'aperto, camminando lungo il tratto pedonale e vivendo un momento di socialità lungo il fiume. La tradizionale passeggiata si è confermata come un appuntamento consolidato nel calendario locale.

I cittadini di Cremona hanno celebrato la Pasquetta 2026 tornando a popolare il Lungopo Europa per la tradizionale camminata rilassante lungo le rive del fiume Po. L’appuntamento, ormai radicato nell’identità locale, ha un afflusso costante di persone nel primo pomeriggio, subito dopo i classici pranzi festivi tra parenti o gruppi di amici. Il sole della giornata ha favorito il clima di convivialità, trasformando l’area in un vero e proprio spazio di aggregazione all’aperto. Lungo la strada che costeggia il fiume nella zona dei canottieri, si è assistito a un lento movimento di persone. Il flusso era composto da coppie, famiglie con bambini piccoli e numerosi ciclisti, tutti diretti verso quel tratto di verde e asfalto che da decenni rappresenta il luogo prediletto per il tempo dei residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona e il rito del Po: il Lungopo Europa diventa un salotto a cielo

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