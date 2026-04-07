Cremona cerca lavoratori | 146 posti aperti e Job Way a Crema

I Centri per l’Impiego della provincia di Cremona hanno annunciato la disponibilità di 146 posti di lavoro suddivisi tra vari settori. L’iniziativa include anche l’organizzazione di un evento di orientamento e recruiting presso una sede a Crema, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le posizioni aperte coprono diverse figure professionali e sono rivolte a candidati con qualifiche differenti.

I Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona hanno reso disponibili 146 posizioni lavorative, spaziando tra diversi settori professionali per rispondere alle necessità del mercato locale. Le opportunità attuali coprono un raggio d’azione molto ampio: si va dalle figure specializzate in ingegneria a quelle dedicate all’assistenza e alla sanità, toccando i profili impiegatizi e le mansioni legate alla ristorazione. Tali annunci sono consultabili tramite il collegamento digitale ufficiale. Oltre a queste posizioni, è possibile accedere a una sezione specifica dedicata a ulteriori occasioni professionali, che comprende offerte non gestite direttamente dagli uffici pubblici per l’impiego. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona cerca lavoratori: 146 posti aperti e Job Way a Crema Leggi anche: Giornate Fai di Primavera: i 146 luoghi aperti in Lombardia per raccontare la bellezza dei territori Cremona: Job Weeks 2026, il ponte tra giovani e lavoroIl Comune di Cremona ha annunciato il ritorno delle Job Weeks, un’iniziativa strutturata dall’Informagiovani per guidare i giovani verso... Si parla di: Lavoro, 146 offerte nei centri per l'impiego del territorio. Lavoro, 146 offerte nei centri per l'impiego del territorioSono 146 le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona. Le richieste sono molteplici e ... cremonaoggi.it Job Weeks 2026: un mese di opportunità per i giovani in cerca di lavoroLe giornate dedicate all’orientamento professionale offrono strumenti pratici e supporto personalizzato per esplorare percorsi formativi, opportunità stagionali e strategie per il primo impiego ... laprovinciacr.it