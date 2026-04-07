Crema muore un 20enne aggredito a sprangate Preso l’aggressore

Un giovane di 20 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una spranga durante una lite nel quartiere San Bernardino di Crema, in provincia di Cremona. L’aggressore è stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine e condotto in caserma per gli accertamenti. La vicenda si è verificata in un’area frequentata da residenti e passanti, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento.

Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione nel quartiere San Bernardino di Crema, in provincia di Cremona. Il ragazzo, uno straniero, sarebbe stato colpito con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello e da un pesante corpo contundente. Si tratterebbe di un ragazzo di 17 anni che sarebbe scappato a piedi. L’aggressore, anche lui straniero, sempre secondo quanto appreso, sarebbe già stato preso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il giovane di 20 anni aggredito è di origini nordafricane. L’allarme è scattato poco dopo le 22.30. Colpito a sprangate. Il ragazzo sarebbe stato colpito anche con una spranga. 🔗 Leggi su Open.online

Crema, muore un 20enne aggredito a sprangate. Caccia ai responsabiliUn ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione nel quartiere San Bernardino di Crema, in provincia di Cremona.

Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema.

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Corriere della Sera. . La celebre crema spalmabile al cacao ha rubato la scena all'equipaggio di Artemis 2, pochi minuti prima che raggiungessero il punto più lontano mai toccato dall'uomo, superando il record della missione Apollo. Un video - poi andato vira - facebook.com facebook

Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale x.com