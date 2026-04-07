Nel corso dell’edizione di quest’anno, l’evento ha visto il sequestro amministrativo di oltre 200.000 prodotti, effettuato dalla Guardia di finanza di Bologna. Durante le verifiche sono stati scoperti 46 lavoratori irregolari impiegati nel settore. La situazione ha portato a un intervento delle autorità, che hanno agito per tutelare le normative vigenti nel settore.

Si conclude male il Cosmoprof di quest’anno. Sottoposto a sequestro amministrativo di più di 200mila prodotti, con le indagini della Guardia di finanza di Bologna sono anche stati individuati 46 lavoratori irregolari. Come ha spiegato il comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, si è avviato un piano straordinario di contrasto agli illeciti economico-finanziari. Cosmoprof 2026, 200mila prodotti sequestrati e 46 lavoratori in nero. Come spiegato dalla GDF, “Gli interventi, che hanno riguardato aziende italiane, comunitarie, americane e asiatiche, hanno portato al sequestro amministrativo di 212.401 prodotti (tra cui creme, trucchi e confezioni per la bellezza del corpo). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosmoprof, oltre 200mila prodotti sequestrati e 46 lavoratori in nero

Cosmoprof Bologna, controlli della Finanza: sequestrati oltre 200mila prodotti irregolariBologna, 3 aprile 2026 – Oltre 200mila prodotti non sicuri sequestrati, 46 lavoratori in nero individuati e quasi cento violazioni fiscali accertate.

Blitz al Cosmoprof: sequestrati 200mila prodotti non sicuriOperazione durante la fiera internazionale della bellezza: sanzioni, irregolarità fiscali e biglietti sequestrati nel piano straordinario delle...

Bologna - Fiera del Cosmoprof: i furbetti anche nel mondo del beauty

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Cosmoprof, 46 lavoratori in nero e oltre 200mila prodotti sequestratiNel mirino della guardia di finanza creme e trucchi di aziende italiane, europee, americane e asiatiche, risultati non conformi alle normative del codice del consumo. Previste sanzioni fino a 25mila e ... it.fashionnetwork.com

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Linee, movimento, texture. Ogni dettaglio nasce da una scelta precisa. Al Cosmoprof abbiamo lavorato su acconciature che uniscono tecnica e visione, con un obiettivo chiaro: valorizzare senza appesantire. Capelli che accompagnano il volto, che si muovono - facebook.com facebook

Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 si è concluso con numeri da record registrando il sold out in termini di spazi espositivi e file agli stand e ai meeting di approfondimento durante i giorni di fiera. L'edizione n.57 ha registrato risultati estremamente positivi, ev x.com