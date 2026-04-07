Cortocircuito carburante voli | ecco cosa è successo a Brindisi

A Brindisi, alcuni voli hanno subito ritardi a causa di un problema al rifornimento di carburante. Pierluigi Di Palma, responsabile di Enac, ha spiegato che si trattava di un disservizio logistico temporaneo, legato alle festività pasquali, e non di una crisi energetica. L’incidente ha riguardato i sistemi di approvvigionamento, causando un’interruzione nel rifornimento di carburante ai voli in partenza e in arrivo.

Pierluigi Di Palma, al vertice di Enac, ha chiarito la natura dei disservizi al rifornimento di carburante segnalati a Brindisi, definendoli come un problema logistico temporaneo legato alle festività pasquali e non come una crisi energetica. L'evento ha avuto origine in Puglia, dove l'ultimo rifornimento è avvenuto alle 17, ma l'arrivo di 150mila litri di carburante è già previsto per la giornata odierna. Questo episodio ha innescato una reazione a catena tra gli operatori del volo, che hanno i . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Voli, l’effetto del caro-carburante: Tratte meno profittevoli a rischio. Cosa può succedere: le ipotesiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it