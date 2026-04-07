Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Milan in una partita valida per il campionato di calcio. Con questa vittoria, i partenopei sono saliti al secondo posto in classifica, superando i rossoneri, mentre l’Inter si mantiene in testa con sette punti di vantaggio. La sfida si è decisa grazie ai cambi effettuati dall’allenatore, che hanno avuto un ruolo determinante nel risultato finale.

Il Napoli vince 1-0 contro il Milan, superando i rossoneri in classifica e piazzandosi al secondo posto, dietro l’Inter, che ora dista sette punti. Conte l’ha vinta con i cambi: Alisson Santos e Politano, subentranti nel secondo tempo, hanno portato al gol degli azzurri. Napoli-Milan decisa dai cambi di Conte. Monica Scozzafava scrive sul Corriere della Sera: Non è il manifesto del calcio, Napoli-Milan è molto meno di quello che il potenziale delle due squadre avrebbe potuto e dovuto offrire, ma i tre punti conquistati dai partenopei hanno un peso specifico, valgono il secondo posto e il timbro di anti-Inter. Conte ha vinto la partita con i cambi, il valore dell’allenatore si misura con queste mosse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - CorSera: “Il colpaccio di Conte è stato vincere con i cambi”

Padre Chivu è stato sgamato. Il Corsera: “Se la prende coi moralisti quando il primo a fare la morale è stato lui”Repubblica: "Ha completato il processo di normalizzazione, parla di arbitri, dice che non guarda indietro e poi va a ripescare la mano di Maradona"...

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