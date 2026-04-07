Corriere dello Sport | Politano il Milan nel destino | gol decisivo e Napoli secondo

Matteo Politano ha segnato un gol importante che ha contribuito alla vittoria del suo team, portando la squadra al secondo posto in classifica. Con questa rete, il giocatore si conferma un elemento chiave nelle partite decisive e un problema per il Milan, che ha subito il suo utilizzo come arma offensiva. La partita si è conclusa con il Napoli in una posizione di vantaggio, grazie anche alle prestazioni di Politano.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Matteo Politano si conferma uomo decisivo e incubo del Milan. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’esterno azzurro torna a colpire la sua vittima preferita, firmando il gol che vale il sorpasso in classifica e il secondo posto alle spalle dell’Inter. Una rete pesante, arrivata ancora una volta da subentrato, a conferma di una specialità ormai consolidata. Fabio Tarantino, sul Corriere dello Sport, sottolinea come Politano abbia colpito dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo: Conte lo manda dentro e lui risponde subito, con il tempismo e la lucidità dei giocatori decisivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Politano, il Milan nel destino: gol decisivo e Napoli secondo” Corriere dello Sport: “Napoli, sorpasso pesante: Politano firma il colpo sul Milan”Corriere dello Sport: “Napoli, sorpasso pesante: Politano firma il colpo sul Milan”"> Il Napoli accelera, colpisce e si prende il secondo posto. Leggi anche: Politano trascina il Napoli al secondo posto con un gol decisivo nel finale. Temi più discussi: Politano e Gatti scacciano via i fantasmi dell'Italia: Con la Bosnia senza paura, pensiamo solo al Mondiale; Pagelle Italia dopo il disastro: Bastoni, che azzardo. Dimarco paga dazio, Politano non incide; Serie A: Politano stende il Milan, il Napoli a -7 dall'Inter; Politano stende il Milan, Napoli secondo a -7 dall'Inter. Corriere dello Sport: Napoli-Milan, sfida Champions al Maradona: Conte ritrova i suoi, Allegri con il dubbio LeaoNAPOLI – Come riportato dal Corriere dello Sport, tutto pronto per la sfida del Maradona tra Napoli e Milan, in programma lunedì alle 20.45. Una gara pesantissima in ottica Champions, con Conte e ... napolipiu.com Politano stende il Milan, Napoli secondo a -7 dall'Inter(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - Sorpasso Napoli. Conte batte 1-0 Allegri grazie a un gol di Politano nella ripresa e gli azzurri scavalcano in classifica il Milan, piazzandosi al secondo posto, alle spalle ... corrieredellosport.it Maria Luisa Coppa: «Il Corriere alimenta il dibattito su temi per noi centrali» x.com Corriere della Sera. . Due considerazioni preliminari; in politica, specialmente nell’America del 2026, sette mesi sono un’eternità, e i sondaggi – come dolorosamente hanno imparato le private cittadine Hillary Clinton e Kamala Harris, alle quali era stato detto - facebook.com facebook