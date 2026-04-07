Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Milan, che gli permette di salire al secondo posto in classifica. La partita è terminata con un gol decisivo di Politano, che ha contribuito al sorpasso pesante sui rivali. La squadra partenopea ha mostrato determinazione in campo, consolidando la propria posizione in campionato.

"> Il Napoli accelera, colpisce e si prende il secondo posto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Conte conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato e allunga la propria striscia positiva al Maradona, infilando il ventiseiesimo risultato utile interno. Il successo contro il Milan vale il sorpasso diretto: azzurri a +2 sui rossoneri e a -7 dall’Inter capolista. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, è una vittoria che pesa non solo per la classifica ma anche per il segnale lanciato alla corsa Champions. Il Napoli si conferma solido, cinico e capace di colpire nel momento giusto, riproponendo quel “corto muso” caro a Conte, che batte Allegri per la settima volta in undici confronti diretti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, sorpasso pesante: Politano firma il colpo sul Milan”

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