Corrado Azzollini è il nuovo soprintendente di Venezia

È stato nominato il nuovo soprintendente di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia e Laguna. La nomina è ufficiale e il suo incarico entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana. La sua nomina segue una procedura ufficiale e viene comunicata dalle autorità competenti. La sua nomina riguarda la gestione e la tutela del patrimonio artistico e archeologico della zona.

Corrado Azzollini è il nuovo soprintendente di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia e Laguna. Succede a Fabrizio Magani. Bolognese, classe 1962, prima della nomina veneziana è stato soprintendente a Torino: in passato, nel 2018, è stato appunto direttore del segretariato regionale per i beni e le attività culturali in Veneto, incarico che ha ricoperto anche in Friuli Venezia Giulia. Con questo incarico torna nella città in cui ha studiato e si è formato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il cantiere guariniano Martedì 31 marzo nell'Auditorium dell'Archivio di Stato di Torino si terrà la giornata di studi dedicata all'opera di Guarino Guarini, curata da Edoardo Piccoli, Gaia Nuccio, Stefano Benedetto e Corrado Azzollini. Il seminario intende f - facebook.com facebook