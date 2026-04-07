Cordella-gol la categoria non conta Pagliardini | bottino da raddoppiare

Nel calcio, le opinioni sulla validità delle decisioni arbitrali e sulla gestione delle situazioni in area di rigore restano spesso al centro del dibattito. Recentemente, un attaccante ha segnato un gol che ha scatenato discussioni sulla sua validità, indipendentemente dalla categoria in cui gioca. Un altro giocatore ha dichiarato che il suo obiettivo è raddoppiare il bottino di gol, sottolineando l’importanza di essere serviti anche più di 30 volte a partita, con o senza marcatura avversaria.

"Difendo l’idea che in area l’attaccante è il padrone e va cercato con insistenza. Va servito anche 30 volte a partita, marcato o no. Poi sta a lui sfruttare le occasioni". Lo disse il compianto Gianluca Vialli, uno che la via del gol l’ha sempre percorsa benissimo. Un mestiere, quello del bomber, difficile a tutti i livelli, dilettanti compresi, ma vediamo in questo momento di sosta e prima della conclusione dei campionati chi sono i goleador di casa nostra. In Serie D a 4 giornate dal termine il capocannoniere con 17 reti è Claudio Sparacello de L’Aquila, seguito con 15 gol dal compagno di squadra Luca Di Renzo, al terzo posto con 13 reti Saveriano Infantino del Notaresco, in quarta posizione (11 reti) Mattia Gallo del Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cordella-gol, la categoria non conta. Pagliardini: bottino da raddoppiare Leggi anche: Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. La Morianese frena, l’Atletico Marginone no SeconDa categoria. Mencarini, gol speciale. A 15 anni segna per la sua VadeseNel girone A di Seconda categoria l’ultimo weekend ha visto vincente le prime in classica.