Corde vocali scoperto come si diffonde il tumore | i consigli per proteggere la voce

Recentemente è stato identificato il processo molecolare che permette al tumore delle corde vocali di diffondersi, passando da tessuti solidi e protettivi a uno più invasivo e fluido. La scoperta riguarda il modo in cui si sviluppa questa forma di cancro, fornendo nuove informazioni sui meccanismi alla base della sua progressione. La ricerca ha evidenziato i passaggi specifici coinvolti in questa trasformazione cellulare, contribuendo alla comprensione delle caratteristiche del tumore.

La scienza non si ferma. Così si è arrivati a scoprire il programma molecolare che, nel cancro delle corde vocali, determina la transizione dei tessuti da uno stato solido e protettivo a uno fluido e invasivo. Questa sorta di “trasformazione”, che favorisce la diffusione della malattia, è stata mostrata da un nuovo studio dell’IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione AIRC, e del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia (DIPO) della Statale di Milano: gli esperti, come spiega la ricerca apparsa su Advanced Science, fa vedere come avviene questa trasformazione e ha identificato alcune delle molecole che la controllano. Ogni giorno le cellule del nostro corpo sono sottoposte a continue forze meccaniche, che per esempio agiscono sui movimenti necessari alla respirazione, alla fonazione, al battito cardiaco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Corde vocali, scoperto come si diffonde il tumore: i consigli per proteggere la voce Tumore corde vocali: scoperti i geni che scatenano l’aggressivitàUna svolta cruciale nella comprensione dell’aggressività dei tumori delle corde vocali è stata raggiunta da un team di ricercatori italiani. Tumore al pancreas, scoperto come si diffonde in fase precoceUn recente studio ha scoperto il ruolo di una proteina, la periostina, nella diffusione precoce del cancro pancreatico. Temi più discussi: Tumori corde vocali: scoperto il meccanismo che li rende invasivi; Tumori delle corde vocali: scoperta la scintilla che li rende più aggressivi; Tumori, scoperto meccanismo che rende più aggressivo carcinoma corde vocali; Tumore delle corde vocali: da tessuto compatto a stato fluido. Tumore delle corde vocali, studio italiano svela come diviene aggressivoPer la prima volta ricercatori di Ifom e Università Statale di Milano hanno identificato alcune molecole che trasformano un tessuto solido in uno capace di ... repubblica.it Tumore corde vocali, trovata la 'scintilla' che lo rende aggressivo e invasivoScienziati italiani identificano le molecole che trasformano il tumore delle corde vocali in una forma più aggressiva: la scoperta apre a nuove terapie ... adnkronos.com Amici 25: Valentina e Plasma eliminati della terza puntata del Serale. Il rapper: “Avrei dovuto operarmi alle corde vocali”. Eliminazioni giuste secondo voi - facebook.com facebook Tumore corde vocali, trovata la 'scintilla' che lo rende aggressivo e invasivo x.com