Gli archeologi marini hanno rinvenuto nel porto di Copenaghen i resti della Dannebroge, una nave da guerra danese affondata il 2 aprile 1801 durante un attacco della flotta britannica guidata da Horatio Nelson. Il ritrovamento include 60 cannoni, testimonianza di un episodio storico avvenuto più di 200 anni fa. Il relitto rappresenta un elemento importante per lo studio di quel periodo e delle tecniche navali dell’epoca.

Archeologi marini hanno individuato nel porto di Copenaghen i resti della Dannebroge, nave da guerra danese distrutta dalla flotta britannica guidata da Horatio Nelson il 2 aprile 1801. Il ritrovamento, annunciato dal Viking Ship Museum, riporta alla luce un tassello fondamentale della storia navale del Nord Europa. L’imbarcazione, costruita nel 1772, era stata armata con 60 cannoni e trasportava circa 350 marinai durante lo scontro. Le stime indicano che oltre 50 membri dell’equipaggio persero la vita in quell’occasione, mentre l’intera nave finì sul fondo dopo essere stata colpita ripetutamente dal fuoco nemico fino all’esplosione finale. Il recupero tra le macerie e il cemento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Copenaghen, riemerge la Dannebroge: il relitto di 60 cannoni di Nelson

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