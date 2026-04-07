Il 7 aprile 2026, Maurizio Maffei ha ufficialmente ritirato la sua candidatura alla presidenza della Federazione trentina della Cooperazione. La decisione arriva con l’accusa di egoismi rivolta al Consiglio direttivo, senza ulteriori dettagli o commenti pubblici. La scelta arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, lasciando aperta la questione sulla futura guida dell’organizzazione.

Maurizio Maffei ritira la candidatura alla presidenza della Federazione trentina della Cooperazione questo 7 aprile 2026. La decisione scaturisce dalla mancanza di sostegno interno e da un clima di scarso confronto nel Consiglio di amministrazione. L’uscita di scena avviene tramite una riflessione pubblicata sui social. Maffei accusa l’ente di non aver garantito un dialogo costruttivo, rendendo impossibile proseguire il percorso verso la guida dell’organizzazione. La disponibilità del presidente della Cassa Rurale Vallagarina era emersa circa un mese fa. L’iniziativa era stata sollecitata da Roberto Simoni, attuale presidente uscente, per garantire stabilità e crescita all’ente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cooperazione Trentina: Maffei molla, accusa il Cd di egoismi

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