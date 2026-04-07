Controlli a tappeto a Parma | 13 multe e quattro patenti ritirate sequestrato monopattino da record

Durante i controlli effettuati nel capoluogo, la Polizia di Stato ha multato 13 persone e ritirato quattro patenti di guida. Inoltre, è stato sequestrato un monopattino, ritenuto da record. Le operazioni sono state svolte in modo straordinario, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida durante il periodo delle festività pasquali. Le attività si sono concentrate principalmente nelle zone centrali e in alcune arterie principali della città.

Servizio straordinario della Polizia Stradale in vista della Pasqua: nel mirino cinture e cellulari. Fermato anche un 26enne in fuga con un mezzo modificato capace di superare i 100 kmh Controlli straordinari sulle strade di Parma in vista delle festività pasquali. La Polizia di Stato ha intensificato l’attività di prevenzione contro le condotte pericolose alla guida e l’incidentalità stradale, con un servizio mirato nel capoluogo. Nel corso dei controlli sono state accertate 13 violazioni complessive: 10 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 3 per uso non corretto del telefono cellulare durante la guida. È stata inoltre contestata la guida con patente scaduta a un conducente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Controlli a tappeto nel pisano: otto denunce e patenti ritirateSi è conclusa con un bilancio di otto persone deferite all'Autorità giudiziaria l'ultima operazione di controllo straordinario del territorio...

Temi più discussi: Controlli a tappeto a Prima Porta e Labaro: arresti e attività sospese; Controlli a tappeto a Mascalucia e Gravina: 88 persone identificate e sanzioni per quasi 20 mila euro; Controlli a tappeto in zona Torino Borgo San Paolo: controlli in strada e locali, multe per 21mila euro e un arresto; Controlli a tappeto a Mascalucia e Gravina: 88 persone identificate e sanzioni per quasi 20 mila euro.

Criminalità e spaccio: controlli a tappeto dalla stazione Torino Porta Nuova a Barriera di Milano, e arriva anche il reggimento paracadutisti TuscaniaAttività straordinarie per contrastare fenomeni diffusi nelle aree più sensibili della città: arresti e denunce, chiuso e sanzionato anche un ristorante a San Salvario ... torinotoday.it

Controlli a tappeto tra Susa, Sestriere e Collegno: tre arresti per spaccio, controllate oltre 50 autoTra gli arrestati anche un 24enne già noto ai militari dell'Arma, colto nuovamente sul fatto mentre camminava con 35 dosi di crack nello zaino ... torinotoday.it

I controlli hanno consentito di accertare che l’individuo risultava colpito dall’ordine del Questore del divieto di fare ritorno nel territorio di Rezzato - facebook.com facebook

Sassari, controlli dei carabinieri durante le festività x.com