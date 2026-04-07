Negli ultimi sette anni, l’attività del governo ha portato a un aumento delle operazioni antimafia, con numeri record di arresti e nuove leggi approvate. Sono state confiscate diverse aziende e beni provenienti da attività illecite, mentre sono state adottate misure specifiche per contrastare i fenomeni criminali organizzati. Questa fase si distingue per l’intensità degli interventi e la quantità di provvedimenti adottati contro le organizzazioni mafiose.

Chiamatela anti-mafia dei fatti, al di là degli slogan, del fango mediatico e dei selfie contestati di 7 anni fa ad aventi pubblici. I risultati del governo Meloni nella lotta alla criminalità organizzata sono tangibili e incontestabili: ci è voluto il primo governo di destra della storia per effettuare arresti eccellenti che non erano riusciti agli esecutivi precedenti, a partire da quello di Matteo Messina Denaro. Ci è voluto l governo Meloni per avviare una pressione mai vista su mafia, ’ndrangheta e camorra, testimoniando un’azione forte e determinata dello Stato come mai prima. Vi ricordate che andava a trovare Cospito?. Non è un caso... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Contro le mafie mai nessuno come il governo Meloni: parlano i numeri, le leggi e gli arresti

Migranti, vince la “tolleranza zero” del governo Meloni: sbarchi crollati da tre anni. Piantedosi: “I numeri parlano”“I numeri sono importanti”, dice il ministro Piantedosi con lo stesso tono sferzante ma sereno con cui Nanni Moretti, in “Palombella rossa“, diceva...

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Temi più discussi: Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: Vicino a FdI. La premier: Il mio impegno contro le mafie è cristallino; Il Riciclo: Gasparri e Santanchè in comm. Esteri. Ecco il ‘poltronificio’ del governo Meloni; Povertà, FdI: L'Istat conferma: con Meloni gli italiani stanno meglio. Ma aumenta la grave deprivazione materiale; Meloni Mio impegno contro le mafie cristallino, coerente, duraturo.

Meloni e la foto con il pentito: «Mio impegno contro ogni mafia è cristallino, non mi faccio intimidire da squallidi attacchi»La premier in un post: «Fango nel ventilatore da professionisti dell'informazione. Nessun giornalismo, solo politica». La reazione delle opposizioni ... ilroma.net

Meloni Mio impegno contro le mafie cristallino, coerente, duraturoROMA (ITALPRESS) – Oggi la redazione unica, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la biz ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La macchina del fango si è attivata contro Giorgia Meloni, ma curiosamente non tocca mai il versante opposto. Allora, visto che siamo arrivati a questo punto… la sinistra ci spieghi queste foto. - facebook.com facebook

Basi militari Usa e azione del governo, Crosetto e Meloni attesi in parlamento x.com