Continuano le opere di bonifica per l’incendio di Alto Reno Terme

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, le squadre di intervento hanno proseguito le operazioni di bonifica e monitoraggio nell’area boschiva di Alto Reno Terme, interessata da un incendio di vaste proporzioni. Le attività sono state condotte per contenere i danni e verificare lo stato dei terreni colpiti dall’incendio. Le operazioni sono continuate in modo coordinato con le autorità locali.

Nella notte monitoraggio con i droni. Interessati in totale circa cinquanta ettari di terreno Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile sono continuate le operazioni di contenimento e monitoraggio nell’area boschiva di Alto Reno Terme colpita da un vasto incendio. In totale, l’area di terreno interessato è di circa 50 ettari. Per oggi sono previsti nuovi voli di un Canadair e di elicotteri. Come riferiscono i vigili del fuoco, sono necessarie opere di bonifica mirate nella parte centrale dell’area incendiata, che risulta inaccessibile a piedi. Al momento ci sono ancora dei focolai attivi in zone interne al bosco. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Incendio ad Alto Reno Terme: le immagini del rogo visto dall'elicottero | VIDEODa ventiquattro ore i vigili del fuoco lottano contro il vasto incendio scoppiato nel bosco sul confine con la Toscana. Leggi anche: Emergenza incendio ad Alto Reno Terme: bosco in fiamme, in azione 7 squadre di vigili del fuoco Incendio ad Alto Reno Terme, vigili del fuoco in azione per domare le fiamme: «Oltre 40 ettari di bosco in fumo»Un vasto incendio sta interessando il bosco di Biagioni, località di Altro Reno Terme, un'area dell'Appennino tosco-emiliano, al confine con il territorio pistoiese. Squadre dei vigili del fuoco hanno ... corrieredibologna.corriere.it Incendio Alto Reno Terme, i focolai monitorati coi droni. Canadair in volo per la bonificaDopo una notte di costante osservazione, proseguono le operazioni nell'area colpita dal vasto incendio boschivo di Alto Reno Terme, che ha interessato circa 50 ettari di bosco a Biagioni, località al ... bologna.repubblica.it