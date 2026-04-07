Conte trascina il Napoli | numeri da titolo e secondo posto consolidato

L'allenatore ha portato il Napoli a un livello stabile, con risultati che lo collocano saldamente in seconda posizione in classifica. Le statistiche della squadra mostrano un incremento nelle vittorie e nelle prestazioni complessive, attirando l'attenzione della stampa sportiva che ne ha riconosciuto i successi. La squadra si prepara alle prossime sfide con un rendimento che continua a consolidarsi nel corso della stagione.

“Per gestire 6 punti in 7 giornate al Diavolo non basterà speculare, dovrà tirare fuori il coraggio che non ha avuto a Napoli. II Maradona canta felice. Non sfugga un dato: il Napoli ha gli stessi 65 punti di un anno fa. Nonostante mille infortuni e crisi profonde, ha mantenuto un’andatura da scudetto. Questa è una medaglia che brilla al petto dell’ottimo Antonio Conte. Impossibile rimontare 7 punti in 7 giornate? Sembrava impossibile anche arrivare sulla luna, dicono da queste parti”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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