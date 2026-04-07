Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, Antonio Conte ha espresso la volontà di tornare a guidare la Nazionale italiana. In un messaggio rivolto alla FIGC, l’allenatore ha dichiarato di voler assumere nuovamente il ruolo di commissario tecnico della rappresentativa azzurra. Non sono stati annunciati dettagli o tempi, ma la sua intenzione è stata resa pubblica direttamente attraverso un messaggio ufficiale.

Antonio Conte ha manifestato l’interesse a tornare alla guida della Nazionale italiana dopo il successo del Napoli contro il Milan per 1-0 avvenuto lunedì sera. L’allenatore, che ha già guidato l’Azzurra tra il 2014 e il 2016, ha suggerito che il vertice della Federazione dovrebbe prenderlo in considerazione per superare l’attuale fase di crisi. Il risultato ottenuto contro i rossoneri ha dato una spinta decisiva al Napoli nella corsa verso lo Scudetto. Secondo il tecnico, questa vittoria genera un clima di fiducia e sostiene l’entusiasmo di un gruppo che si mette a disposizione per l’obiettivo finale. L’allenatore ha sottolineato la necessità di mantenere costante la grinta per difendere il titolo, ammettendo che in certi passaggi non è stato possibile farlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte lancia il messaggio alla FIGC: “Voglio guidare l’Azzurra

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