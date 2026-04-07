Antonio Conte ha affermato che ritiene giusto essere inserito nella lista della nazionale italiana. Ha anche specificato di non aver escluso un possibile ritorno sulla panchina della squadra azzurra, lasciando aperta la possibilità di future collaborazioni. La sua posizione arriva dopo aver commentato la questione pubblicamente, senza negare un eventuale coinvolgimento in ambito nazionale.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Antonio Conte non ha chiuso la porta a un potenziale ritorno ad allenare la Nazionale italiana. L’Italia non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo di quest’estate dopo aver perso contro la Bosnia-Erzegovina ai rigori la scorsa settimana. Venerdì Gennaro Gattuso si è dimesso da capo allenatore, lasciando il posto vacante. Conte ha allenato l’Italia tra il 2014 e il 2016, portandola ai quarti di finale degli Europei prima di dimettersi per assumere la guida del Chelsea. Dopo aver avuto successo nella sua prima stagione al Napoli, vincendo la Serie A la scorsa stagione, Conte ha avuto i suoi problemi con il club in questa stagione, criticando costantemente l’incapacità di costruire una squadra in grado di competere su tutti i fronti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Conte: È giusto che io sia inserito nella lista Italia

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