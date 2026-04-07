Conte ct l’inizio fu tutto uno scontro | le richieste alla Serie A gli stage e l’Italia del Noi Ma poi

All'inizio, l'allenatore ha avuto un rapporto difficile con i club e la Lega, con richieste alla Serie A, stage contestati e divergenze sulla gestione del gruppo. Durante la sua prima esperienza in nazionale, ha cercato di riorganizzare la squadra dopo il fallimento ai Mondiali, affrontando numerose tensioni e adottando decisioni forti. La fase iniziale è stata caratterizzata da scontri e confronti diretti, prima di un successivo percorso di consolidamento.

Dialoghi dal passato. Antonio Conte: “Bisogna parlarsi di più. Nei miei tre anni di Juve, Prandelli, il ct, non mi ha mai chiamato una volta”. Roberto Donadoni: “A me le telefonate di Cesare sono arrivate, non mi sembra giusto parlare degli assenti.”. Max Allegri: “Cesare potevi chiamarlo tu”. Antonio Conte: “E allora perché non ti ho mai sentito in quattro mesi?”. Sinisa Mihajlovic: “Quando allenavo la Serbia avevo un rapporto stretto con gli allenatori di club. Mi sembra il minimo”. Erano tutti chiusi in una stanza, e c’è ancora chi ricorda quel colloquio come “costruttivo”. I soliti ottimisti. Antonio Conte l’avevano fatto ct da una manciata di mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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