I vigili del fuoco sono intervenuti con autobotti per salvare i pesci rimasti senza acqua in una roggia. La causa dell’incidente è un'azione di un contadino che ha deviato il corso del fiume per irrigare i terreni coltivati. L’intervento ha permesso di recuperare alcuni pesci e di limitare i danni alla fauna acquatica presente nel corso d’acqua. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con le autobotti per salvare i pesci lasciati senz’acqua. Tutto è stato causato da un contadino che ha deviato il corso d’acqua per irrigare i suoi campi e ha provocato una moria di pesci. Sul posto sono intervenuti il Niv (Nucleo Ittico Venatorio) e i vigili del fuoco, arrivati con due autocisterne in momenti diversi, che hanno sversato acqua per interrompere la mattanza. L’agricoltore, infatti, si è rifiutato di reimmettere acqua nella roggia. Presenti anche le Gev – settore caccia. A lanciare l’allarme alle autorità sono state le Sentinelle del Parco Sud, alle quali alcuni residenti della zona avevano segnalato una grave sofferenza della fauna ittica presente nella roggia: carpe di grossa taglia (tra i tre e i cinque chili), cavedani e pesci di piccola taglia appartenenti a diverse specie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Contadino dèvia il corso della roggia. Arriva l’autobotte per salvare i pesci

Gaggiano, contadino devia il corso di una roggia per irrigare i campi e provoca una strage di pesciUn contadino devia il corso d’acqua per irrigare i campi e provoca una moria di pesci.

Gaggiano, contadino devia il corso dell’acqua per irrigare i campi e provoca una strage di pesciUn contadino devia il corso d’acqua per irrigare i campi e provoca una moria di pesci.