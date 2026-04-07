Consapevolezza sull' autismo | un programma ricco per celebrare il Blue day

Da brindisireport.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 aprile si è svolta in tutto il mondo la Giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo, un evento istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa ricorrenza mira a aumentare la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e a sensibilizzare l’opinione pubblica. In questa occasione sono stati organizzati diversi eventi e iniziative per coinvolgere la comunità e diffondere informazioni sul tema.

FRANCAVILLA FONTANA - Il 2 aprile si è celebrata in tutto il mondo la Giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo, istituita dall'Assemblea generale delle nazioni unite per promuovere la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e sensibilizzare l'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Temi più discussi: 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo; Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo; Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo; Il 2 aprile Quartu partecipa alle celebrazioni per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo.

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