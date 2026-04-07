confronto diretto tra rsa e utenti

Di recente, la Residenza sanitaria assistenziale di Sondalo ha visto l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Francesco Siccardi, l’ente che gestisce la struttura. Questo cambiamento avviene in un momento di confronto tra la residenza e gli utenti che vi risiedono, portando alla luce un dialogo diretto tra le parti interessate. La nomina del nuovo consiglio segna un passaggio importante per la gestione del servizio.

La Rsa di Sondalo ha un nuovo Consiglio di amministrazione. Si è formalmente insediato nei giorni scorsi il nuovo CdA della Fondazione Francesco Siccardi, associazione che gestisce la Residenza sanitaria assistenziale sondalina. "Desideriamo innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento al presidente Pietro Del Simone – dicono i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione – e ai componenti del CdA uscente Antonietta Minesso, Ester Zappa, Rossella Togni ed Ezio Simonelli per l’impegno, la disponibilità e il lavoro svolto a favore della struttura e della comunità". Uno solo di questi, Ezio Simonelli, rimarrà nel CdA a garanzia della continuità amministrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Un momento di confronto diretto con la cittadinanza per illustrare nel dettaglio le potenzialità e l’organizzazione della nuova Casa di Comunità - facebook.com facebook

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