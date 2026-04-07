Conferenza-spettacolo sul mito di Orfeo Perseo e Demetra al museo Barbella

Sabato 11 aprile alle 10 si tiene al museo Barbella il secondo incontro di Omnia Artis, un progetto culturale ideato da ArteMind e diretto scientificamente da Angela Rossi. La conferenza-spettacolo si focalizza sui miti di Orfeo, Perseo e Demetra, portando in scena narrazioni legate a queste figure mitologiche. L’evento si inserisce in un percorso di approfondimento sui temi di tradizione antica e rappresentazioni artistiche.

Secondo incontro di Omnia Artis, progetto culturale ideato da ArteMind, con direzione scientifica di Angela Rossi, sabato 11 aprile, alle ore 10.30, al museo Barbella di Chieti. Di scena i simboli della morte e della vita nel mito greco. Nello spazio artistico, curato dal critico d’arte Massimo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Al museo Barbella c'è Omnia Artis: tre conferenze-spettacolo sul mito greco e inaugurazioni di mostreL’associazione ArteMind organizza la sesta edizione della manifestazione Omnia Artis, patrocinata dal Comune di Chieti con direzione scientifica di... Selezioni della Biennale di Roma 2026 al museo BarbellaIl museo Barbella ospiterà le selezioni della Biennale di Roma 2026, organizzata dal Ciac presieduto da Pino Chiovaro. Argomenti più discussi: Violenza di genere, in aumento gli sos delle vittime che chiedono aiuto: da gennaio 146 casi, 16 donne ogni mese; Chieti, secondo incontro di Omnia Artis; The Mad King | il mito di Game of Thrones rivive a teatro con la Royal Shakespeare Company. Nella conferenza stampa del post-partita del Maradona contro il Milan, l’allenatore del Napoli ha parlato anche : “ , - facebook.com facebook #Spalletti in conferenza stampa post #Genoa: "Il dubbio è: che cosa saremo domani Non si riesce a dare una sostanza, una continuità" #Juventus x.com