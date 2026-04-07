Un commento recente analizza le prestazioni dell’Inter, sottolineando che la squadra si è dimostrata superiore al Napoli nella recente sfida. L’attenzione si concentra anche sul ritorno di Lautaro Martinez, che ha ripreso a giocare dopo un periodo di assenza. La discussione riguarda i miglioramenti tattici e le strategie adottate dai nerazzurri in questa fase del campionato.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il campionato di Serie A è giunto a uno dei suoi snodi cruciali e le riflessioni dei principali opinionisti sportivi iniziano a tracciare il bilancio definitivo di questa stagione. Sulle colonne del Corriere della Sera, il noto giornalista Paolo Condò,una delle firme più autorevoli del panorama sportivo italiano, ha analizzato nel dettaglio quanto accaduto durante il 31esimo turno. PAROLE – « Più ancora dei risultati dei due big-match, che nei fatti hanno soltanto cancellato le (tacite) illusioni del Milan, è stata la qualità della prestazione dell’Inter — e della sua reazione alle intemperie — a marchiare il 31° turno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò sull’Inter: «Superiore al Napoli! E il ritorno di Lautaro Martinez»

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L’Inter demolisce la Roma: Lautaro Martinez allontana il miracolo scudetto del NapoliL’Inter manda un segnale forte nella corsa scudetto e lo fa travolgendo la Roma in una sfida che pesa anche sul cammino del Napoli.

Scintille tra Napoli e Inter rissa e insulti tra Conte e Lautaro Martinez! #NapoliInter #Conte

Temi più discussi: Condò: L’Inter ha risposto. Lautaro la chiave. Chiunque frequenti il calcio sa…; L'analisi di Condò dopo i disastri dell'Italia: Il rientro di Lautaro dovrà fungere da antidoto; Lautaro Martínez — Inter: Attaccante, Profilo e Notizie; Inter-Roma, formazioni ufficiali: è emergenza in difesa, ma Chivu ritrova la ThuLa.

Inter, il rientro di Lautaro cambia tutto: Un campione che segna una svolta. Chivu si era…Dopo tante analisi, la conclusione può essere più semplice di quel che si pensava: bastava, forse, il rientro di Lautaro Martinez ... msn.com

SM – Inter, Chivu ritrova Lautaro Martinez e spera nel suo superpotereIl focus sul capitano e terminale offensivo nerazzurro che torna a disposizione del suo allenatore dopo l'infortunio al soleo Lautaro ... fcinter1908.it

Rientro, spacco, esco, ciao. La lente di @micheledanese su #InterRoma e @lautaromartinez - facebook.com facebook

Roberto Boninsegna si congratula con Lautaro Martinez, da domenica terzo marcatore all time dell'Inter x.com