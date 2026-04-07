Condò sull’Inter | Superiore al Napoli! E il ritorno di Lautaro Martinez

Da internews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commento recente analizza le prestazioni dell’Inter, sottolineando che la squadra si è dimostrata superiore al Napoli nella recente sfida. L’attenzione si concentra anche sul ritorno di Lautaro Martinez, che ha ripreso a giocare dopo un periodo di assenza. La discussione riguarda i miglioramenti tattici e le strategie adottate dai nerazzurri in questa fase del campionato.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il  campionato di Serie A  è giunto a uno dei suoi snodi cruciali e le riflessioni dei principali opinionisti sportivi iniziano a tracciare il bilancio definitivo di questa stagione. Sulle colonne del  Corriere della Sera, il noto giornalista  Paolo Condò,una delle firme più autorevoli del panorama sportivo italiano, ha analizzato nel dettaglio quanto accaduto durante il  31esimo turno. PAROLE – « Più ancora dei risultati dei due big-match, che nei fatti hanno soltanto cancellato le (tacite) illusioni del Milan, è stata la qualità della prestazione dell’Inter — e della sua reazione alle intemperie — a marchiare il 31° turno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Condò sull’Inter: «Superiore al Napoli! E il ritorno di Lautaro Martinez»

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L’Inter demolisce la Roma: Lautaro Martinez allontana il miracolo scudetto del NapoliL’Inter manda un segnale forte nella corsa scudetto e lo fa travolgendo la Roma in una sfida che pesa anche sul cammino del Napoli.

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