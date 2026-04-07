Concorso Alberghini Doppio trionfo reggiano

Il concorso musicale Giuseppe Alberghini si tiene quest’anno con una novità: per la prima volta viene dedicato anche all’organo. La manifestazione si è svolta a Reggio e ha visto trionfare due giovani musicisti della città, Leonardo Pini e Federico Bigi, che si sono aggiudicati rispettivamente il primo e il secondo posto assoluto. La competizione ha attirato partecipanti da diverse zone e si è concentrata su esecuzioni di brani per organo.

Il prestigioso premio musicale ’Giuseppe Alberghini’, per la prima volta dedicato anche all’ Organo, sbarca a Reggio col primo e il secondo vincitore assoluto: Leonardo Pini e Federico Bigi. È uno dei riconoscimenti più importanti per la musica classica in Emilia-Romagna con grande rilevanza nel panorama nazionale. Si è conclusa la X edizione, che ha richiamato più di 300 musicisti e si è contraddistinto per l’apertura della nuova sezione dedicata all’organo. A imporsi sono stati proprio due giovani reggiani: Leonardo Pini, primo premio assoluto, e Federico Bigi, secondo classificato. Entrambi i giovani musicisti sono della classe di Renato Negri (titolare cattedra Organo e Composizione organistica Conservatorio Peri- Merulo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concorso Alberghini. Doppio trionfo reggiano Leggi anche: Giro d’Italia ciclostorico. Doppio omaggio al Reggiano Doppio trionfo: Kipkorir vince a Pistoia, Caposieno secondaLa Garfagnana e Pistoia hanno scritto pagine di successo sportivo che vanno ben oltre il semplice risultato in gara.