Con più di 35 chili di droga in casa | spacciatore arrestato a Grosio

Nella serata del 6 aprile, i carabinieri della Stazione di Sondalo hanno arrestato un giovane italiano del 2004 in flagranza di reato, trovandolo in possesso di oltre 35 chili di droga all’interno della sua abitazione. L’operazione si è svolta durante uno dei servizi di controllo straordinario del territorio organizzati dal Comando Provinciale di Sondrio in concomitanza con le festività pasquali.

Nella serata del 6 aprile, i carabinieri della Stazione di Sondalo, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Sondrio in occasione delle festività pasquali, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo, italiano classe 2004. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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